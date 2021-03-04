Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, şunları söyledi: "Maçtan önce bizim korkumuz VAR hakemiydi. Hâlâ da korkuyoruz. Fiziki korku değil, demirden korksak trene binmeyiz. Fakat kötü örnekler, çifte standartlar insanı korkutuyor. Bir insanın adalet duygusu şaşarsa bu olay bitmiştir. Maalesef VAR'daki o görmeyen kör gözler, asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Sahadaki hakem, özellikle kırmızı kart bir utanç vesilesi. Eve gitsin ve baksın. Adam (Mohamed) görmüyor bile. İnsan yerden güç almak için kollarını kaldırır. Hazır ol vaziyetinde koşarsanız adama gülerler. Görmüyor bile (Mohamed), öbürü geliyor (İbrahim Akdağ), son derece profesyonel bir şekilde kafasını sokuyor. Kafasını önce tutuyor, sonra yüzünü tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi pamuk koyuyor, pamuğu çıkarıyor, kan yok!"

'Acı olan, VAR devreye girmedi'

"Penaltı pozisyonunu da bu işin 1 numaralarıyla konuştum. Elini gösterdi hakem. Vücuttan top ele gelirse kurala göre o penaltı değil. Eğer faulden verilmişse tartışırız ama faul işareti yapmadı. Acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Mohamed'in pozisyonunda da girmedi. Aynı olay Diagne'de de oldu, tersine Luyindama'da da oldu. Ayıp değil mi kardeşim? Ey Serdar Tatlı... Sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersem, zaten 1 saniye orada durma. MHK bu kafayla, bu çifte standartla giderse, ki gidiyor, 1 saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi.



