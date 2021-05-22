Galatasaray, Brezilyalı savunmacısı Marcao ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Marcao ile yapılan yeni sözleşme Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın katılımıyla imzalandı.

İmzaların ardından konuşan başkan Mustafa Cengiz, bu imzayı sezonun en iyi transferi olarak nitelendiğini belirterek, “Tabii ki doğuştan sarı-kırmızı değil. Profesyonel. Hem profesyonel yaşamında hem de sahada verdiği ölümüne mücadele bizi çok mutlu ediyor. Benim için en önemli fotoğraflardan birisi çok kötü hava şartlarında, o balçık sahada Mohamed ile penaltıyı attırmak için eliyle Donk ile birlikte çamurları attığı anı unutamıyorum. İşte biz bunu istiyoruz. Bizim hatırlayın dediğimiz haysiyet bu. Bunu sahada en iyi sergileyenlerden biri oldu. Hiç geri adım atmadı. Kafasını topa soktu. Biz bunu istiyoruz. Yüzde yüz başarılı ya da başarısız olur o ayrı. Futbolun şansı vardır. O şansa da inanırız. İlla ki yüzde yüz mücadele edip netice alacaksınız diye bir şey olmayabilir. 90 dakika hücum ederseniz bir kontradan gol yersiniz.

Futbol belki de bunun için güzel; ama Marcao başta olmak üzere bizim futbolcuların hepsinin son haftalarda gösterdiği mücadeleye alkış tutarız. Bu yolda kendileri galiptir. Biz üzülmedik. Galatasaray’ı şampiyonluktan başka hiçbir şey tatmin etmez. Bizim, arkadaşlarımızın ve taraftarların içinde bir burukluk oldu. Günlerce mutlu olmadık. Dönüp baktığımızda bir gol atsak eşit oluyorduk. Futbolun adaleti yok. Abdurrahim bağırdı adalet diye; ama yok. Bazen beraberlik çok önemli oluyor. Biz Marcao’yu aldığımızda takımı düştü diye çok laf ettiler; ama öyle bir karakter ve oyun sergiledi ki herkesi utandırdı. Ondan çok mutluyuz ve memnunuz. Tüm Türkiye çok memnun Marcao’dan. Biz bu sözleşme ile bu sezon en iyi transferlerden birini yaptık.” diye konuştu.

Marcao’nun Galatasaray için örnek bir kişilik olduğunu ifade eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise, “Marcao’ya hem şahsım hem kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Bu uzatma ve pazarlık döneminde en ufak bir zorlukla karşılaşmadık. Geçen sene indirim de yaptı. Geçen sene çok büyük bir özveri ile oynadı ve yüksek maaşlar almadı. Bunun için de ayrı olarak ona teşekkür ediyorum. Hiçbir gün az para alıyorum diye karşıma çıkmadı. Demek ki gözü tok, gönlü tok ve Galatasaray duruşunu gösterdi. Bu transfer döneminde de asil bir insan olduğunu gösterdi. Daha fazlasını istemedi. Galatasaray olarak kendi menfaatlerimiz kadar onun da menfaatlerini düşündük. 20204’e kadar mukavelesini imzaladık. Marcao’ya göstermiş olduğu Galatasaraylılık duruşu ile performansı ile kulübümüze yakışan Marcao’ya çok teşekkür ediyorum. Tatilden geldi. Şimdi de ülkesine gidecek. Marcao’ya yolun açık olsun diyorum.” ifadesini kullandı.







