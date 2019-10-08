Başkan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde dün ilginç bir gelişme daha yaşandı.

Terim, cezalı olduğu Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında locada otururken yemek tercihini Koç grubuna ait Divan Restoran yerine forma sponsoru Terra Pizza'dan yana kullanmıştı. Bazı taraftar grupları da Terim gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait firmayı protesto etmiş ve yönetimden gereğini yapmasını istemişti.

Mustafa Cengiz bu çağrıya cevapsız kalmadı ve sarı-kırmızılı yöneticiler Divan Restoran'la önceki yıllarda imzalanmış anlaşmayı feshetmek için girişimlere başladı. Tazminat durumu söz konusu olduğu için sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

(Sabah)