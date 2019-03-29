Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmemesiyle sonuçlanan mali genel kurulun ardından, yargı süreci için yoğun hazırlıklar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, günde 20 avukat ve hukukçudan oluşan ekiple birlikte en ince detayına kadar raporlar hazırlıyor ve kendisine ile yönetime haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ayrıca teknik sebeplerden ötürü geçersiz sayılması gerektiğini düşündüğü ibra oylamasını mahkemeye götürecek olan Cengiz, süreçten olumlu bir karar çıkacağına kesin olarak inanıyor. Hem kurmaylarıyla hem de şampiyonluk yarışından etkilenmesini hiç istemediği futbol takımıyla görüşmeler yapan Cengiz’in, “Mahkemeyi de kazanırız, gerekirse seçime gider oradan da alnımızın akıyla çıkarız” dediği öğrenildi.

Muhalefet seçim bekliyor

Yönetimin ibra edilmemesini sağlayan ekibin başında gelen isimler ise Mustafa Cengiz ve ekibinin bir an önce seçime gitmesini bekliyor. Genel kurul sonrasında önünde 1 aylık süre olan Cengiz’in, oylamayı kabul edip gereğini yapmasını isteyen üyeler, olası bir kayyum atamasının camiaya büyük zararlar verebileceğini düşünüyor. Bir yandan da olası seçim için muhalif kanatta çatı aday belirleme arayışlarının sürdüğü belirtiliyor.

Metin Karabaş

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