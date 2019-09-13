Galatasaray’ın Aroma ile imzaladığı sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamalar yapan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, yine sert ifadeler kullandı. Kulüpler Birliği’nin kendileri için yok hükmünde olduğunu belirten Cengiz, “Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray’ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor ‘son iki şampiyonluk şaibelidir’ diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği’ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir” diye konuştu.

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‘Toplum dinamikleriyle oynamayın’

Her kulübün hakem eleştirisi yaparken objektif olması gerektiğini ifade eden Cengiz, “Türk futbolunun en büyük rahatlama noktası, futboldur. Lütfen toplumun dinamikleriyle oynamayın. Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan bunu diyoruz. Bazı rakiplerimiz şampiyonluklarımıza ‘lekeli şampiyonluk’ diyor. Bütün yöneticiler, kendi takımlarının formalarını bir kenara bırakıp hakemlere direktif vermeliler” dedi.

‘Beyaz sayfa açmamız gerekirken...’

Cengiz, Galatasaray’a karşı cephe alındığını dile getirerek, “Sezon başında yeni bir federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan birtakım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray’a faul, sarı, kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor. Biz burada, sanki Galatasaray’ı cezalandırmak ister gibi, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘Bir oyun varsa, biz bozarız’

Galatasaray taraftarına da uyarılarda bulunan Cengiz, “Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bunu bozarız” şeklinde konuştu.

‘Emre Mor,Adem niye milli takımda yok?’

A Milli Takım’da Galatasaraylı futbolcu bulunmamasına yönelik bir soruya cevap veren Cengiz, “Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister bizde oynasın, ister oynamasın. Şenol hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı’yı Mili Takım’a neden almadığı konusunda serzenişte bulunabilirim. Ben olsam alırım, benim görüşüm” diye konuştu.

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Yusuf Günay’dan kapasite açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay ise Türk Telekom Stadı’nda kapasite artırımı için başvuru yapıldığını ifade ederek, “Bildiğiniz gibi son bir kanun değişikliği yapıldı. Burada ayakta seyirci alınmasına, bakanlık izniyle imkan tanındı. Biz de bakanlığa başvurduk, 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. İzin bekliyoruz, koltuk siparişlerini vereceğiz. En kısa sürede bu arttırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları portatif koltuklarla izlenebilecek. Statta 4 bin civarında VIP koltuğu da yeniliyoruz” bilgisini paylaştı.