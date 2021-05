Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in merakla beklenen basın toplantısı 2.5 saat sürdü. Göreve geldiği günden bu yana icraatlarını detaylı şekilde aktaran Cengiz, soru cevap kısmına geçildikten sonra camianın dört gözle beklediği konulara değindi. Başkan'ın özellikle Fatih Terim hakkındaki açıklamaları, gündeme bomba gibi düştü.

'Aptal olmak lazım'

Teknik direktör Fatih Terim'in, ligdeki son maçın ardından yaptığı açıklamalara çok şaşırdığını belirten Cengiz, şunları dile getirdi: "Abdurrahim Bey, 'Yapma hocam' dediği halde demez dedim. Hoca ona rağmen konuştu. Ben hocayı arıyorum, 'Şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz. Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim ve arkadaşlarla beraberdik. Yusuf yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Bir takım kuruluşlar, sonra doğrudan beni hedef alarak 'Düşman' dedi. 'Ben Bodrum'a gidiyormuşum' falan dedi. Beni kastetti, aptal olmak lazım anlamamak için..."

'Benim için oynamayın'

"Madem biz düşmanız. Sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın? Biz Brütüs mü oluyoruz? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla, indirme çabalarının kalkmasıyla alakalı değil. Şu an ver parayı, tam tersine para istemiyor bizden. Tam tersi. Ben bunlara girmek istemiyorum. Yer yerinden oynar. Fatih hocadan biz bunu hiç beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim, her gün. 2 tane beyinde çıkmış. Var olasın Fatih hocam. Düşmanlarını duman ediyorsun. Seni tebrik ediyorum sevgili hocam, yürekten tebrik ediyorum. Konuştukların, o kelimeyi demek istemiyorum, eserinle övünebilirsin. Tekrar kemoterapiye başladım. Yapma be hocam. 1 kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Oğlumu aradın, 'Onun için oynayacağız' dedi, 8 kere yenildiler. Dedim ki benim için oynamayın artık. 1 kere gelseydin ya vallahi bekledim."

'Bu yönetimle işi yok'

"Yani arkadaşlar, ben düşmansam, yönetim düşmansa, ya onun bu yönetimle işi yok. Adam sosyal medyada yazıyor, 'Fatih Terim büyüktür Galatasaray' yazıyor. Yönetim kim arkadaş! Galatasaray genel kurul idaresi. Hakaret ediyorsun ya! Sen bizi sadece genel kurula havale edebilirsin. Senin başka yetkin yok! Şey gibi artık, bıraktı başkanlığı, onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek yönetimlere diyor ki, 'Siz de dikkat edin, parayla gelin' diyor. 'Cebinizde para varsa gelin' diyor."

'Ona sen kimsin derdim'

"Bana ayar çekmiyor sadece Onursal Başkanımız! Gelecek olanlara da paran varsa gel diyor. O dört adayın yerinde olsam, 'Sen kimsin bize ayar veriyorsun' dedim. Dört aday, 'Tüm yetkiler Terim'e' diye etiket açmış. Bunlar yetmedi. Bize yazılı bildiri yolladılar cesaretle. 'Tüm yetkileri Terim'e verin o yönetsin' diye yazı yazdılar. Terim'e verdik yetkileri, çok güzel. Nereye gitti o kefaletler. Alacak mı üstüne bu kefaletleri. Yeni yönetim alacak mı!"

'Tek başına etken değil'

"Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anlaşıldığını söyler. O zaman oturup konuşuruz. Benim de inanmam gerekiyor..."

'Transfer devam ediyor'

"Tüm çalışmalar sürüyor. Abdurrahim kardeşim her gün Florya'da. Bir ara istenmeyen adamdı Florya'da! Transfer devam ediyor. Abdurrahim gerekeni açıklar. Hiç problem yok. Sıfır problem bizim açımızdan. Taraftar emin olsun, güvensin. Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler. Beni, şu kişiyi, bu kişiyi tutmasınlar. Kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır, Biz zaten hata yaptığımız anda bırakırız."

'Başkanken ölmek istiyorum'

Toplantı sırasında, Albayrak, Günay ve Kançal'a aday olmaları için tavsiyede bulunduğunu söyleyen Cengiz, çıkışta ise muhabirlere, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur" dedi

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal’ a aday olmaları için tavsiyede bulunduğunu ama üç ismin de bu talebi reddettiğini açıklayan Cengiz, "Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Ben her üçüne de teklif ettim, gizli saklı yok. Onlar istemediler. Taraftar yanlış söylemesin. Teklifim sürüyor. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Seçimin iptal olma ihtimali var. Ben şu anda başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. Rakipler güçlü. Ben oğlumun iş yapmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

'Doktorları dinlemeyeceğim'

"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim. Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim.”

Burak Elmas: İptal ederiz

Başkan adaylarından Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim çıkışı üzerine bir açıklama yaptı. Elmas, 1 Haziran'dan sonra yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanırsa, kendilerinin göreve gelmeleri halinde, hemen bu yeni sözleşmeyi iptal edeceklerini duyurdu. Elmas, şu anki tüm futbol çalışmalarının Fatih Terim'le yapılması gerektiğini savundu.