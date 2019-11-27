Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HDI Sigorta, Doğa Sigorta'nın yaptıklarından dolayı onlara teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın satın alabilme gücü olan kitlede 50 yaşın altında %45, 30 yaşında altında %55 taraftar kitlesi var. Dünya çapında görülmedik bir oran. Biz inşallah bu oranları, gücü sahaya yansıtacak hale geliriz. Dünyayı futbolda domine eden kulüplerin mali olanaklarına kavuşarak yapabiliriz. Bu noktada sponsorların desteği çok önemli. Taraftarların desteği çok önemli" dedi.

GSYİAD'ın kuruluşundan beri, Galatasaray'a çok önemli katkılar yaptığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a hep destek verdiler. 2 yıldır görevdeyim, İbrahim başkan her şeyi yapıyor. Bu benim şahsımla ilgili değil. Galatasaray meftunu. Hepsini tek tek kutluyorum" dedi.

Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamalar da yapan Cengiz, "Galatasaray hiçbir zaman bir maçını yenilmek için oynamaz. Trabzonspor maçımız da çok değerli bir maç ve hocamız, futbolcularımız kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu ifade eden Cengiz, "Sürekli şampiyon olabileceğiniz bir yarış, yarış değildir. Şu anda Süper Lig'de 8 takım potanın içerisinde ve Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisidir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasaray’ın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye’de bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasaray’ız" dedi.