Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Monaco’dan transfer edilen dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Falcao için Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8.5 milyon Euro garanti, bonuslarla birlikte 9.5 milyonluk 2 yıllık yeni sözleşmeyi Monaco’da reddetti. Öyle geldi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bizi tebrik etti, neden tebrik ettin dediğimizde de, ‘Falcao’yu istedik, bize Galatasaray’a gideceğini söyledi’ cevabını verdi.”

‘Yönetici grubuna söyledi’

“Diğer Madrid takımı Atletico Madrid (Falcao’nun eski takımı) de istemiş. Bunu bize Falcao değil, Florentino Perez söyledi. Tam 15 kişilik yönetici grubuna söyledi. Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray’ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz.”

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