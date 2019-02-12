Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve 3-1 Sarı-Kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanan müsabakaya hakem Ümit Öztürk'ün kararları damga vurmuştu. Bordo-Mavililer Ümit Öztürk ve Nagatomo'dan da şikayetçi olmuştu.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'den peş peşe hakem kararlarına tepki açıklamaları gelirken, Galatasaray yönetiminin de bu tavra isyan ettikleri öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ise yakın çevresine kendileri dışındaki 17 kulübün ortak deklarasyonunu hatırlattığı ve şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

İsyan edenleri şaşkınlıkla izliyoruz. Kasım ayında yapılması gerekenleri söylemiştik. Artık VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor. TFF'nin şeffaf olması lazım. Biz bunları söyledik. İsteyenler bizim açıklamaları aynen kullanabilirler. Üst üste hata yapanların düdüklerini asması gerekiyor. Biz hala aynı görüşteyiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi















