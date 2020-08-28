Zorlu pandemi sürecinin etkilerini minimuma indirmek için, taraftarı dayanışmaya çağıran Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV aracılığıyla şu açıklamaları yaptı:

"Beklentimiz büyük, taraftarımız en büyük gücümüz. Bizden de bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı isteklerde bulunuyorum. 2,5 - 3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Benim de taraftarlarımızdan beklentilerim var. Onların bütün dediklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum. Yeni bir kampanya başlattık değerli arkadaşlar. Gücümüz Sizsiniz. Kısaca GS. Lütfen GS Store'lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Biz bunu göreve başladığımızda, camiamız bize görev tevdi ettiğinde de başlattık ve çok başarılı bir kampanya yürüttük."

"Pandemiden ötürü bizim ve tüm kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç yine kendi taraftarları ve camiaları. Gücümüz Sizsiniz kampanyamıza destek vermelerini, GS Store'lara gidip ellerinden geleni yapmalarını istirham ediyoruz. Böylece orta sahaya, forvete , tüm takıma yaptığımız transferleri dinamik ve sürgit bir şekilde devam ettirelim. Stadımızın kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarımızı ağırlayabileceğiz. Biz aslında dördüncü maçtan itibaren değil, birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını TFF'den talep ettik. Bununla birlikte localar ve yüzde 30'luk kontenjan açıldı. Taraftarlarımızın hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız."

"Yine Galatasaray olarak, Galatasaray Mobil Uygulaması ile ilklerin ve enlerin takımı olarak üyelik bazlı, gelir getirici ilk application yaptık. Bu tümüyle kulübün uhdesinde, tüm yetkileri kulübe ait olan uygulama. Buna üye olunuyor. Avrupa'nın en güçlü serverları çöktü. SMS server’ları da çöktü. Bug’lar var, hatalar var ama düzeliyor. İlginin artmasını istiyoruz. Bu application'a girerek üye olmalarını istiyoruz. O da taraftara transferler olarak dönecektir. Biz onların haddamıyız, hizmetçisiyiz. Ben de bir taraftarım. Bütün yönetim kurulu gece gündüz çalışıyor. Bir an boş kalmıyor. Onu bilsinler. Bize emanet edilen kutsal armaya elimizden gelen ihtimamı ve çabayı gösteriyoruz. Kuruşu da sokağa atmayız. Bundan emin olsunlar. Taraftarlarımızı hızlıca GS Store'lara bekliyorum. Gücümüz Sizsiniz."