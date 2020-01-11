Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları anlaşmanın sorunlarını tamamen ortadan kaldırmadığını ancak yaralarına merhem olduğunu söyledi.

Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ocak ayı divan kurulu toplantısında TBB ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Cengiz, yapılandırma çalışmalarının geçen yılın ağustos ayında başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Ağustos sonu itibarıyla çok uzun yıllardır üzerimizde biriken çok ağır maddi yük artık nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Buna sağ olsun devletimiz müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık bir süreye yaydı. Gecikmiş ve öteleyemeyeceğimiz borçlara da nakit desteği verdi. O destek bu kredilendirmenin içine alındı. Ek bir teminat veya ipotek vermedik. Tam tersine 'Ada bizim kırmızı çizgimizdir. Asla teminat ve ipotek olarak vermeyiz.' dedik. Sağ olsun TBB de buna saygı gösterdi."

Cengiz, yapılandırmayla ilgili ağustostan bu yana Emlak Konut ile yaptıkları Florya ve Riva anlaşmaları, eski başkanlardan Dursun Özbek'in getirdiği hacizlerin sorun oluşturduğunu belitti.

Florya arazisinde Emlak Konut ile yaşadıkları sorunu sulh yoluyla çözdüklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Mağrib ile maşrıb bir araya gelse, orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya'nın tapusu yeniden alınamazdı. Bu benim ya da yönetimimin değil Galatasaray camiasının gücü ve başarısıdır. 2016'daki bedel üzerinden Florya'yı geri aldık. Faiz ödeyeceğiz. Onu da yapılandırma anlaşmasının içine aldık. Buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Rakiplerimiz de bundan hemen heves edip 'Bize de verin.' diye saldırıda bulunmasın. Biz, kendi mülkümüzü ve evimizi aldık. Buna delalet eden herkese teşekkür ediyorum."

Riva projesinde kısa sürede 190 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini anlatan başkan Cengiz, "Riva ne kadar satılırsa, ne kadar başarılı olursa Florya o kadar güçlenecek. 1 milyar liraya yakın tahmini gelir, 508 milyon lira minimum gelir var. Biz büyüklerimizin bize miras bıraktığı değerleri koruyup geliştirdiğimize inanıyoruz. Bu projelerden elde edilecek gelirler, yapılandırmayı ödememize temel teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Divan kuruluna "haciz" tepkisi

Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in kulübe getirdiği haczin divan kurulunda gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.

"Divanın araştırıcı, sorgulayıcı ve inceleyici tavrına teşekkür ederim. Bu belki bizi diri tutuyor ama ne kadar tahammül ederiz, bu sinerjimiz ne kadar sürer bilmiyoruz." diyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Sonsuz enerji şahsıma ve yönetimimize ait değil. Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. 'Birileri size çok ağır bir haciz koydu. Bu nedir, nasıldır, nasıl çözülür?' diyen olmadı. Bize teşekkür de gelmedi. Hatta teşekkür edenler yönetimci olmakla suçlandı. O nedenle insanlar hep ortaya sıcak konuştu. Bizim yönetim olarak buraya ihtiyacımız var. Ajandanız yoksa, maddi, siyasi ya da ticari ikinci bir planınız yoksa beklediğiniz tek şey takdir, teşekkürdür. Eğer teşekkür, vefa ve takdir göremezseniz yaptığınız sosyal hizmetin hiçbir anlamı yoktur."

Yapılandırma anlaşmasının uzamasından dolayı 3 ay boyunca bankadaki hesaplarına bloke geldiğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sorunumuz yok. 127 milyon lirayı haciz ve Emlak Konut nedeniyle yapılandırma bitmediği için 3 ay bankalarda kullanamadık. Herhangi bir nema alamadık. Bu gemiyi 3 ay sizlerin başını yere eğdirmeme adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah biliyor, bir de biz biliyoruz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirmesi gerekse teknik ücretlendirme çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp bedava oynamıyor fakat bizim FIFA'lık hiçbir sürecimiz olmadı. Yapılandırma anlaşması, Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun halde günlerce tek tek maddelerin üzerinden geçerek çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelen dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyan kulüpler girebiliyor. Biz buna uyuyoruz."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, mali konularda adımlarını UEFA'ya göre attıklarını vurgulayarak, "UEFA Finansal Fair Play kriterleri bizim ana çizgimiz. Çifte denetlemeden geçiyoruz. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok. Lütfen halka açık bir şirketle ilgili tabirler kullanırken dikkatli olalım. Haklıysanız gelin bize anlatın, kendimizi düzeltelim. Sırf bize vurmak için birtakım rakamlar oluşturup Galatasaray'ı vurmayın. Biz bugün varız yarın yokuz ama Galatasaray baki. Galatasaray asla hileye, hurdaya, oyunu bozacak namertçe bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer bir hata varsa söyleyin düzeltelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp lisanslama konusunda yaptığı açıklamada, "Daha önce oyun oynanırken bir kez kural değişti. Orada da alnımız ak şekilde kupayı kaldırdık" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün ocak divan ayı toplantısında üyelerin eleştirilerine cevap verdi. Başkan Cengiz, “Geçen kulüp konsolidede 564 milyon lira olan zarar 148 milyon TL’ye indi. Tek tek çok teşekkür ederim” dedi. Rakipleri tarafından atılan her adımı izlediklerini söyleyen Cengiz, “Onlara olan saygımızdan, kendi mücadelemize verdiğimiz saygıdan ötürü kimseye biz bize saldırmadıkça saldırmadık. Adlarını bile zikretmedik. Küçük gördüğümüzden değil kendimize olan saygımızdan. Konuştuğumuzda Galatasaray tarihin en ağır cezalarını yiyen bir başkan, ilklerin ve enlerin olmaya devam ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu da sağolsun geride kalmadı 35 bin TL ceza yapıştırdı. O ceza diğer cezalar gibi tarafımdan ödenecek” diye konuştu.

Kulüp lisanslama konusu hakkında konuşan Başkan Cengiz, “Kulüp lisanslamanın başlangıç aşamasında yöneticilerimiz çok çaba saf etti. Bütün toplantılara aylarca katıldı. UEFA FFP’de uzman hale geldiğimiz için 4 ay UEFA akraba olduk, kaç kere gittik, kaç yüz sayfa yazdık bir cilt olacak. 4 ay CAS süreci yaşadı. Biz dünyada bilgi birikimi ve data aşmasında en saygın ve donanımlı kulüp durumundayız. Bizleri sahada yenen belki de azcık fark atan takımlar bile bizi bekledi. Biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız, saha markajı yaparız büyük takımlar gibi. UEFA’dan bize telefon geldi. ‘Neden lisanslamada yoksunuz?’ dediler. Bize lisanaslamanın son 1 ayda olmadığını söylediler. O zaman Hüsnü Güreli ve Nihat Özdemir vardı. Aradım ‘Neden yokuz?’ dedim. ‘Kulüpler Birliği’ne söyledik’ dediler. Ona da sordum ‘TFF’ye bildirdik’ dedi ve lisanslama çıktı. Bir geçiş dönemi olduğunu biz buna da saygı duyduk. Sert kararlar kondu ‘peki’ dedik. Bugün dilekçe verip değişsin diyen kulüpler var. Final öneri onlara ait, bize değil. Oyun oynanırken kurallar değişemez. Biz haksızlıklarla net kesin uğraşıyoruz. Duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Kulüp lisanslamada görüşüm net. TFF de bunu çok iyi biliyor. Daha önce oyun oynanırken bir kez kural değişti. Orada da alnımız ak şekilde kupayı kaldırdık” değerlendirmesinde bulundu.

“Benim çabam seçime gitmeme çabası değil”

Mahkemelerin sonuçlarına bakmadığını ifade eden Cengiz, “Adnan Polat dönemindeki tüzük hükmü yapılan ibrasızlık, Yargıtay’ın 53 üyesinin oy birliği ile idari ibrasızlık yok hükmünde olduğu söylendi. Hala hukuk çevrelerinin bunda direnmesini anlamıyorum. 1760 katılım vardı. 1000’i gitti. 700 kişide oluşan fark 14. Yüzde 2’lik bir sapma. Burada yanlış sayılabilir. İyi ya da kötü niyet de aramıyorum. Sizin bunu sandığa taşımanız gerekirdi. O zamanki genel sekreterimiz her şeyi hazırlamıştı. Bir kardeşimiz beni derinden yaraladı. ‘Sakın sandığa gitmeyin’ dedi. Başka bir şey demiyorum. Benim kimseye özel düşmanlığım yok. Ben mahkeme kadıya mülk değil. Ben bugün varım yokum. İdari ibrasızlık akşamı o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. 190 milyon TL ödeme vardı. Bizim önümüzde ada ve diğer konular, aciliyeti binen önümüze geliyor. Tek tek hallediyoruz. Ben de mahkemeye meraklı değilim. Benim çabam seçime gitmeme çabası değil. Bundan emin olun. Ben çekildiğim anda kaçarlar dediği için yönetim kurulu olarak duruyoruz. Dönemini tamamlayan yönetim yok. Galatasaray, 2 yılda 3 seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı alırsak yürüyen işler, sponsorluklar bundan akamete uğrar mı ? Galatasaray’a zarar verecek hale gelir mi bunları düşünüyoruz. Bize ne zarar var? Bize kişisel zararı yok. Biz dinlenme fırsatı buluruz. Şairin dediği gibi bazen ölüm asude bahar ülkesi olabilir” açıklamasında bulundu.

Kemerburgaz için feri müdahil olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, “Geçen hafta tedbiri kaldırdık. Milli Emlak ve devlet otoriteleri ile birlikte olayı bitirmeye çalışıyoruz. Oraya da bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz” dedi.

“Rakip kulüplerimiz asla açıklamıyor”

Halka açık şirketler içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan tek şirket olduklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, “Şeffaf, vizyoner ve açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz asla bunu açıklamıyor. Biz KAP’a açıklıyor. Menajerleri de açıklarız. O istemezse açıklayamayız. Lorik Cana ile Elmander’in menajerlik parasını yeni ödedik. Ben bundan kimseyi suçlamıyorum. Ben kimseyi hırsız görmem. Değerli rakiplerimiz de inşallah transfer ettikleri futbolcuların detaylarını açıklar” dedi.

UEFA’nın ortak etkileşim diye 2 yıldır bir şey çıkardığını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, “Geçen yıl rakibimiz Başakşehir girseydi bizim avantajımız vardı. Bizim altımızdaki takımların katılımı bizi üste taşıyor. Başakşehir elenince bizim üstümüzdeki takım katılmış oldu. Bizim zararımız oldu. Onlar eskidendi, paylarını alamıyoruz” şeklinde konuştu.

DHA / İHA