Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 84-74 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalı GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

"20 yıllık basketbol tarihimizdeki önemli anlardan birine tanıklık ettik"

Mustafa Cengiz maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Aslında söze ‘bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik’ diyerek başlardım ama. Bugün maça gelen 9000 taraftarımız 20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık etti" dedi.

Mustafa Cengiz'in 20 yıllık tarihi olarak tanımladığı basketbol takımı, 1911'de kurulmuştu.

Cengiz'in açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

“Aslında söze ‘bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik’ diyerek başlardım ama. Bugün maça gelen 9000 taraftarımız 20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık etti. Bugün uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yüksek bir seyirci sayısına ulaştık. Bu tarihi tanıklık inancın, armaya olan sevginin ve mücadele ruhunun maddi güce karşı aldığı bir zaferdir. Bu bir camia olmanın, bir nirengi noktası, bir mihenk taşı, bir tespitidir. Gerek bugün buraya gelenler gerek televizyonları başından ruhlarıyla birlikte takımımıza destek verenler buna tanıklık etti. Bizden yaklaşık olarak 30 kat daha fazla bütçeye sahip olan bir rakibimizi yendik. Bütün sezon boyunca tek mağlubiyet almış rakibimizi yendik. Bunu inanç ve azimle başardık. Ben bu zaferi Galatasaray camiasına hediye ediyorum. Voleybolda da dün bizden 10 kat daha fazla bütçeye sahip olan rakibimize son saniyede kaybettik. Bütün branşlardaki teknik ekiplerimiz harikalar yaratıyorlar. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür ve Galatasaray inanç ve azimle mücadele ettiğinde tüm maddi zorlukları aşabileceğini kanıtlıyor. Voleybolda, basketbolda… Judo da şampiyon olduk. Her alanda, futbolda bütün dar olanaklara rağmen teknik kadro ve yönetici arkadaşlarımızın ölümüne verdiği mücadeleyle devam ediyoruz. Burada en değerli rakiplerimizden birini ağırladık, onlara hoş geldiniz dedik. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Bizim hiçbir rakibimiz düşmanımız değildir. Sadece rakibimizdir, biz onlarla ölümüne mücadele ederiz. Ancak Galatasaray’a yakışan asalet içerisinde onlara hoş geldin ve güle güle deriz. Umarım ki onları her zaman yenerek uğurlarız.