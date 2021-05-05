Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medyada yer alan yeniden aday olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'ne konuşan Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi hakkında da konuştu.

"GALATASARAY BAŞKANLIĞI ÇOK DEĞERLİDİR"

"Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar. Galatasaray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar."

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"BU İŞLERDEN O KADAR ÇOK SIKILDIM Kİ!"

"Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."

"YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYARAK KAZANSINLAR"

"Beşiktaş maçı Galatasaraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir. Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum."



