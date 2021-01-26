Galatasaray 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru için imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Mesut Özil için yaptığı ‘Evin oğlu’ benzetmesine gönderme yaptı, “Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine” dedi.

Maliyeti 5 milyon Euro

Cengiz, “Bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti” diye konuştu. Uzun süre Galatasaray’da kalmayı umduğunu söyleyen Onyekuru ise “İnşallah hem ligi hem kupayı kazanacağız” ifadesini kullandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, Monaco’ya yarım sezon için 650 bin Euro kiralama ücreti ödenecek, Onyekuru’ya ise sabit 750 bin Euro verilecek. Galatasaray 11 Haziran 2021’e kadar 4 milyon 350 bin Euro ödeyerek Nijeryalı’nın bonservisini alabilecek. İlk sezonunda 21, geçen yıl 70 giyen Onyekuru 2. yarıda 7 numarayı kullanacak.