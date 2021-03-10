Mustafa Cengiz: Zırva tevil götürmez

Türk Telekom Stadı'nın zeminine yönelik hem teknik heyetten hem de futbolculardan gelen eleştirilere cevap veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Saha zemini önemli. Bizler isteriz ki halı sahada gibi oynayalım. Biz stat zeminini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ama insanlar çok çabuk unutuyor. Karı hatırlıyor musunuz? Barajlardaki su kaça düşmüştü. Birden bire kar yağınca sevindik. Ancak zemin üzüldü. Brandayı erken açmak durumunda kaldık. Eleştiri olarak söylüyorum. Federasyon yetkilileri stat zemin kontrolünü 4 saat öncesinde istiyor. Örtünün erken açılması, yağışın devam etmesi ve üzerinde oynanması... Burada bir ihmal var. O ihmal stadın zeminini bozdu" dedi.

'Ankaragücü'ne helal olsun'

Kötü zemindeki puan kaybıyla ilgili göndermeler de yapan Cengiz, "Çamur gibi sahada bir takımı yendik. Sonra çok güzel bir zeminde yenildik. Demek ki tek faktör zemin değilmiş. Teknik ekibe lafla söylemekle alakası yok. Seyirci de faktör, ortam da. Şans da çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. İki kere geldiler, attılar. Lig sonuncu Ankaragücü’ne helal olsun, yendi" diye görüş bildirdi.

'Ben acizliğe düşmem'

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin, "Marcao milletvekili oldu herhalde" ifadesine de değinen Cengiz, "Ben acizliğe düşmem. Bize dediler ki, şu maçlardan önce hakemlerden şüpheleniyoruz. Bildiri yayınladılar. Hakeme etki için. Kimi endişeliymiş, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürüyle oturuyoruz; Kulüpler Birliği’nde bir arada, kardeşiz. O da boş laf ya... Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyorlar! Aynı anda, otururken, haberim yok! Ben bunu yapmam. Galatasaray onun için Türkiye’dir diyoruz. Yanlışı veya doğrusuyla. Biz öyle hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Muhatabımız değil. Zırva tevil götürmez. Saçma bir lafa açıklama yaparsanız batarsınız. Ne cevap versen boş" dedi.

'Özgüvenlerini bitirirsem...'

Yabancı hakem talebi konusunda da konuşan Başkan Cengiz, MHK'nin hakem sayısının yeterli olmadığını söylediğini belirterek, "40’a yakın hakem var dediler. Bu yeterli değil dediler. VAR da çıktı. Şimdi 8 hakem var. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir. O da derbi maçlarda belli sayıda. Türk hakemliğine bunu bir tehdit gibi algılamak, Türk hakemliğine zarar verir. Belki bir iki maçta... Futbolda tam oluşmamış ülkelerde bu yapılıyor. Suudi Arabistan’da mesela. Biz de istedik. Çok sıkışıyorsanız, bu tip kararları federasyona bırakalım şeklinde düşünüyoruz. Hakemleri eğitmeli, hakem daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki sesimizi yükseltmiş olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Onların moralini, özgüvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar" diye konuştu.

'Boyd'un parayla ilgisi yoktur!'

Mustafa Cengiz, Sivasspor’da kiralık oynayan ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tyler Boyd’un Galatasaray maçından sonra söylediği sözlerin sorulması üzerine, "Olabilir. O kendi ifadesi. Doğuştan rakip takım taraftarı da olabilir. Parayla ilgisi yoktur diye de düşünürüz. İyi düşünürüz. Bize de diyorlar Podolski şunu dedi diye. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona ait. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız" ifadelerini kullandı.

'Çok ciddi zararımız var'

Cengiz başkanlık seçimiyle ilgili süreç hakkında da şunları söyledi: "Adayların hepsi iyi. Beni cennet tatmin eder. Bunu derken asla hiçbir başkan adayını küçümseyerek demedim. Benim kendi kıstaslarıma göre olması gerekir. Pandemiden ve Avrupa kupalarına katılmadığımızdan dolayı çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da biziz, en büyük zararı olan da biziz. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerekli. Ben bunu görebilirsem, adam gelmiş 500 milyon Lira para koyuyor mesela; ben niye çekilmeyim! Bunu görmeliyim. Bizim en büyük sorunumuz mali. Ne kadar fikir, görüş varsa yarışsın. Bu çok zevkli olur. Hiç olmazsa taraftar kendi sesini bulur. Beni desteklemeyen, faaliyetlerimizi olumlu bulmayanlar da alternatif tercihler verir."