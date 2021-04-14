Mustafa Cengiz VAR konuşmalarını açıkladı!

Görüntüler eşliğinde hakem kararlarını eleştiren Cengiz, "Diğer takımları genel olarak izlemem. Başkan olduğumdan beri onları da izliyorum. Bizim maç cumaydı. Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış, ama sanki bir yere doğru yazılmış" dedi. Son Karagümrük maçının hakemi Ali Palabıyık ile ilgili bazı yerlerle görüştüğünü belirten Cengiz, şöyle devam etti:

'Ben Ali Palabıyık'a kızamam'

"(Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı ve kırmızı pozisyonu hakkında) Hakem Ali Palabıyık çok kararlı. Ben görüştüm yetkili insanlarla. Hakem 'Ben net olarak penaltı ve kırmızı gördüm' diyor. Kurala aykırı olarak penaltı iptal edildi. Ali Palabıyık, 'Müdahaleyi net gördüm' dedi. Kerem hızlı, çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın (VAR) yerine koyalım. Güzel kardeşim. Sen bunu nasıl böyle yorumlarsın? Palabıyık'a kızamam. Çok net, çok yakın, görüyor, karar veriyor. Enteresan olan kendini asıl hakem zanneden Suat Arslanboğa arkadaşımız. 'Gel bak, kendisi düştü' diyor..."

'Tüm konuşmaları açıklasınlar'

"Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. 'Bana kırmızı verme' diyor o oyuncu. Suat Arslanboğa, militan bir hakem. 'Gel bak kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş! Suat Arslanboğa'yla ilgili açıklama yaparlarsa, rica ediyorum tüm konuşmaları açıklasınlar. Kişisel düşmanlığın da olabilir, bana ve takımıma. Bir takıma büyük sevgin de olabilir. Ama sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Suat Arslanboğa'yı bir de hakemlikten aldılar sanırım. Beşiktaş lehine bir hata yapmış. O pozisyon VAR'da izletilmemiş. İzletmesi lazım. Geri alındıysa..."

'Duayen hakem heyetinin kararı'

"(Lens'in, Yedlin'in bileğine bastığı ve faul verilmeyen pozisyon hakkında) Lens'in hareketinin devamında Yedlin ayağını uzatıyor dediler. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Vuruyor ve Yedlin'in ayağını görüyor. Şut atıyor ama bakmıyor mu? VAR ve hakem heyeti, duayen hakem heyetinin kararı ise: Doğal bir hareket, yer çekimi!"

'Hangi cetvelle ölçtünüz ya!'

"(Babel'in el nedeniyle kesilen, Cenk Tosun'a verilmeyen el pozisyonu hakkında) Uilenberg, son yayıncı kuruluşta bir programa katıldı, 'Arm pit' dedi. Koltuk altı demek. Koltuk altı uzantısı penaltı değil dedi. Tişörtlü birini düşün, kol kısmının geldiği yer el değil. Dirsekten itibaren kol. Bunu diyeli 1 ay oldu. Arm pit denilen bölgeye geldi Babel'in pozisyonu. Durdular tabii. TV'de açıklayan kendileri. Cenk'i de görmemiştim o anda. Dediler ki, 'arm pit'ten biraz aşağıydı. Hangi cetvelle ölçtünüz ya. Bunu iptal ettiler. Malum hakem ve VAR girdi devreye, Suat Arslanboğa. Verilmiş golü iptal ettirdi sevgili Suat!"

'Futbolcuların ipinde değil!'

Cengiz, konuşmasının bir bölümünde Sarı-Kırmızılı futbolculara da tepki göstererek, "Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Ama biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin'in sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken" dedi.

'Tahkim&Disiplin şıracı ve bozacı'

"Tahkim ve Disiplin Kurulu başkanları aynı bürodalar. Böyle bir şey olur mu ya? Şıracı ile bozacı gibiler. Tahkim ile Disiplin kurullarının kararlarına saygı duymuyorum maalesef. Tahkim benim 21 gün cezayı kaldırıyor, iyilik zannedersin, sonra 50 bin TL ceza koyuyor. 50 bin TL'ye evde maç izledim."

'Tatlı rakip takım taraftarı'

"Benim TFF veya MHK ile problemim yok. Ama MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı çocukluğundan beri rakip takımın taraftarı, hastası. Bunu biliyorum. Olabilir. Hiç problem yok. Ama kararlarını, duygularını etkiliyorsa bir hakem pozisyonunda yazıklar olsun derim. Türkiye'de son 1-2 aydır iki oluşum var hakemlerde. Kendi içinde gruplar var. Bu her zaman vardı zaten. Şimdi de başka bir grup oluştu. VAR hakemleri, sahadaki hakemler. Herkes nasıl yan hakemini belirliyor. VAR hakemleriyle orta hakemler tesanüd (karşılıklı yardımlaşma) içinde oluyor. Bildiklerim var. Çok tehlikeli bu gelişme. Özetin özeti olarak diyorum ki, bundan sonra orta hakemlere değil VAR'a bakın. Duyduklarımı söylerim, hoş olmaz. VAR odasına telefon giriyor mu, telefon sokan, kısa mesaj atan var mı?"

Fenerbahçe'ye çağrı: Havuzdan çıkalım!

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, yayın gelirleri konusunda da eşitsizlik olduğuna değinerek şunları kaydetti: "Erzurumspor maçını 19.00'dan 16.00'ya alalım istedik. Almadılar, yayıncı kuruluş dediler. Yayıncı kuruluşun Körfez kökenli yöneticisi geldi, 'Saati geri alamayız. Maç tüm dünyada yayınlanıyor, 2-3 milyon Dolarımız gider' dedi. Güzel dedim, bizim her maçımız 2-3 milyon Dolar... 2 milyon Dolar deseniz, 40 maçta 80 milyon Dolar. Ben ne alıyorum? 160 milyon Lira! Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyor. Anadolu takımları doldurmuyor. Benim aldığım 18-20 milyon Euro, yarattığım hasıla 80 milyon Dolar. Benden alıp oraya veriyorsun. Böyle bir şey olur mu? Fenerbahçe ve Galatasaray olarak derim ki, ayrı bir yayın sözleşmesi yapmalıyız. Fenerbahçe'nin öyle bir cesareti var mı bilemem. Ama hakkım gidiyor."

'Ahmet Nur Çebi'yi onaylamıyorum'

"Bizimkinin adı Kulüpler Birliği, 'union'. Birlik mi, değil. Birlik olması mümkün mü? Değil. Bu vakıf ama yönetim kurulu var. Nereden çıktı? Mütevelli heyet vardır, o da yok. Ben anlamıyorum. Beni niye katıyorsun kardeşim. Yönetim kuruluysa bana imzaya getir. Getirmiyor. İç hukuk yollarını tüket, sonra FIFA'ya git. Gitmiyor. Tersini yapıyorlar. Başkanlık seçimi diye bir şey de yok. Seçim olmadı. Bunlar yanlış işler. Türk futbolunu birliğe değil aykırılığa, ayrılığa götürür. Ahmet Nur Çebi sağolsun çalışıyor, ama ben onaylamıyorum bazı sözlerini."



