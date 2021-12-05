Mustafa Cengiz unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz’i unutmadı. Sarı-Kırmızılılar, Altay ile oynanan mücadelede Ali Sami Ye n Stadı'nın kale arkasındaki tribününe Mustafa Cengiz’in çiziminin yer aldığı, "Başımız sağ olsun" yazılı pankart astı. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı ceza alan bölümlerdeki taraftarlar, bu sebepten maça gelemedi. Ancak buna rağmen yaklaşık 25 bin civarındaki seyirci, 90 dakika boyunca Cim Bom'a büyük destek verdi ve bir an olsun susmadılar.