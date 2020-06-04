Mustafa Cengiz taburcu edildi: Gördüğünüz gibiyim!

Başarılı bir beyin ameliyatının ardından bu kez de midesinden ciddi bir operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavisinin devam ettiği Amerikan Hastanesi’nden dün akşam itibarıyla taburcu edildi.

Cengiz, hastane çıkışında, “Gördüğünüz gibiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Sabahtan yatsı namazına kadar dualar eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Dursun Buğra ise “Arka arkaya iki önemli müdahale yapıldı ama çok şükür bugün sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurladık. Umarım bundan sonra da her şey yolunda gider. Zaten görevini de bırakmadığına şahit olduk hastanede yattığı süreçte” diye konuştu.