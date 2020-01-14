Mustafa Cengiz sert çıktı! Hedefinde Ali Koç var...

Ankara’daki Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’na katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un önceki gün düzenlediği basın toplantısında ortaya koyduğu iddialara sert cevaplar verdi. Başkan, “Oyun oynanırken kural değişmez sözcüğü genel bir sözcüktür. ’Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı’ dediğimde maalesef ’ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz ya da yalan söylüyorsunuz’ şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım” açıklamasını yaptı ve ekledi:

‘Karara siz mi müdahil oldunuz’

“Play-off sezonu incelendiğinde şu görülecektir; ligin oynanacağı 5 Mayıs, play-off yapılacağı ise 25 Ağustos’ta ilan edilmiştir. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir. Ligi normal sırada bitiren Şampiyonlar Ligi’ne katılacak dendi, sonra lig oynanırken Şampiyonlar Ligi’ne katılım değiştirildi. Ben bunu kastettim. Bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız. Sizi bu sözcük niye rahatsız etti. TFF’nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasının savunması neden size düşüyor? Siz bu karara müdahil mi oldunuz?”

‘Vay ben duymadım diyemezsiniz’

Mustafa Cengiz, harcama limitlerine ilişkin soruya, “TFF çok ciddi çalışma yaptı. Biz de başta bulunduk, son 1-2 ayında dışlandık. Bunu da o zaman ilgili federasyon başkanımız Hüsnü Bey ve aday Nihat Bey’e güzel güzel ’neden bizi çağırmadınız?’ diye anlattım. Nitekim TFF, bütün kulüplere resmi yazı yazdı. Arkadaşlar konular açık net; ’15 Aralık’a kadar lütfen itirazınız varsa yapın, yoksa ben hükmü vereceğim’ dedi. TFF, 28 Aralık’ta da kulüplerin durumunu tespit etti, bağladı. Ondan sonra ’vay ben duymadım, benim projem vardı’ diyemezsiniz” yanıtını verdi.

‘Sizin fıtratınızda var dediklerini de biliyoruz’

“Galatasaray’ın açığa düşeceğini zanneden insanlar oldu” diyen Cengiz, şunları kaydetti: “Nereden biliyoruz? Avrupa, Ankara, Cenevre her yerde konuşuldu. Galatasaray 13 milyona futbolcu aldı, Falcao’yu aldı, bütün sınırları, limitleri aştı denildi. Olayın öyle olmadığı görüldü. Benim şu an 500 milyon harcama limitim var. Sızdırıldı deniyor. Koyun, herkesin ne kadar harcama limiti var hepsi ortaya çıksın. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan bonservisine, yıllık ücretine ne ödedin açıklayacaksın.”

‘Benim edebim müsaade etmez’

Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına ’yalancısın’ diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Biz, sizin fıtratınızda var dendiğini de kayıtlarda var biliyoruz. Buralara da girmiyorum. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez.”

‘3 Temmuz’a FETÖ yanıtı’

Mustafa Ceniz, Ali Koç’un 3 Temmuz ruhuyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ’nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın” ifadelerini kullandı.

‘Tişört dar gelirse giyme’

Cengiz, yapılandırmaya yönelik bir soruyu, “Maalesef saptırılıyor. Sanki bir ceza var, siz buna uyun, bu tişörtü herkes giysin... Dar geliyorsa giyme. Seni mecbur tutan yok. Devletin öyle bir mecburiyeti yok. UEFA ile toplantı yaptık, bize ’bu yapılandırma devletin futbola müdahalesi mi’ diye sordu. Oturduk, anlattık, hayır dedik. UEFA, devletin müdahalesine karşı. Yapılandırmanın onayı için de UEFA’da mücadele ettik” diye yanıtladı.

‘Menacerlik ücretine ben de çok şaşırdım’

Mustafa Cengiz, Ali Koç’un menacerlik ücretleriyle ilgili iddiasına da şu cevabı verdi: “Ben de şaşırdım. Göreve geldiğim günden bu yana menacerlere toplam ödediğimiz para 13.6 milyon Euro, yani 100 milyon Lira civarında. Bunun TFF’nin internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni hiç ilgilendirmez. TFF’nin her yıl mart, nisan ayında menacerlik ücretlerini açıklaması gerektiğini belirttim. Yoksa federasyon suç işliyor dedim. Menacerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen Galatasaray. Kim inanır benim 10 bin Euro verdiğime...”

‘Nasıl bize bu suçu atarlar’

“Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Ben böyle bir şeyi dünya bir araya gelse düşünemem. Nasıl bize bu suçu atıyorlar, hayretle izliyorum. Bu yayınlanan listeler, eksik, hatalı, gerçek ödemeleri yansıtmaktan uzak.”