Mustafa Cengiz seçime katılacak mı? Açıkladı

Galatasaray’da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen toplantıya divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Dursun Özbek ve Faruk Süren’nin yanı sıra eski başkan adayları ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıya, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in katılmaması ise eleştirilere neden oldu. Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz bu iddialara yanıt vermek için GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu

İşte Mustafa Cengiz'in önemli açıklamaları:

"İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı."

"14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam."

"Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle."

"Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine."

"Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek."

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'Mahkemenin kararına saygılıyım'

"Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum. Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum."

'2 yılda her şeyi unuttular'

"Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular."

UEFA açıklaması

"147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı. Bize sağ olsunlar içeriden soran olmadı ama UEFA'dan soranlar oldu. Biz üst kurulla kapıştık tabir-i caizse. UEFA bunu izledi, yeniden yargılanmamızı istedi. Peki dedik, CAS'a gittik. İlk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı."

"Bu yıl Türkiye'de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu. Amatörlerde çok düşük bütçelerle büyük başarılar yakaladık. İnsanlar bunları unutuyor."

'İnsaf ya!'

"20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf ya! Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar!"

"Divan'da benim de arkadaşlarımın da kalbimi kanatıyorlar. Divan başkanlığı buna izin veriyorlar."

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