Son dakika gelişmesi... Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Herkes vazifesine yapacak” ifadesini kullanan Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarında Fatih Terim’i hedef aldığı iddia edilmişti. Başkan dün Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın vefat eden babası Ömer Hanedar’ın cenazesinin ardından bu konuya açıklık getirdi: “ Yönetimimiz, futbolcu ve teknik heyete mali, idari ve fiziki şartları hazırlamalı. Futbolcular da sahada mücadele etmeli. Onlar da gereğini yapacak. Bunu, kimseyi kırmadan ve hedef almadan herkese söylüyorum. Bu laf kesinlikle sadece hocaya değil. Orada açıkça ’Lütfen takımlarımız ile hocamıza destek olun ve kenetlenin’ dedim.”

‘Onurumuz, gururumuz...’

“Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun yok. Açıklıkla ifade ediyorum ki, bizim derdimiz Fatih Terim olsun. Asla, öyle bir derdimiz olamaz. Fatih Terim, bizim onurumuz, gururumuz ve başarılarımızın ikonu olur. Görüş ayrılıkları olabilir ama Fatih Terim ile bunu çözmek için 5 dakika yeter. İyi niyetli ve samimi oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Biz hocamıza hiç müdahale etmeyiz. Fatih hocamızın değerini biliyoruz. Bunun futbolcular tarafından da tamamen kavranarak ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz.”

Bu haberi de okudular Fatih Terim: Paranız yoksa ben öderim! | Galatasaray'da ipler gerildi!