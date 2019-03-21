Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT SPOR'da yayınlanan Gündem Futbol’da sarı kırmızılı camia hakkındaki son gelişmeleri anlatıyor.

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Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eder. Bursaspor maçı şampiyonluk ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız.

Hocamıza imza törenini yapacağız

Gönüllerimiz birlikte. Hocamızla devre arasında imza töreni yapmak istedik, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul'da oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel Kurul'dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz.

Diagne büyük bir oyuncu

Mbaye Diagne çok büyük bir oyuncu ve özellikle hocamızın istediği bir oyuncu. Teknik heyet ne derse, yapmaya çalışırız. Diagne transferi bizi zorladı ama doğru bir tercih. Biz hale UEFA'da artı durumdayız. Attığım her adımda forvet dediler. Ben bundan rahatsız olmadım. Bu ilgiyi gösterir. Taraftar takımına sahip çıkıyor. Ait olmak değil sadece, sahiplenmeniz gerekiyor. Diagne 3 golü hemen atamadı diye hemen yuhlamamamız gerekir. Roma bir günde kurulmadı, olacak.

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