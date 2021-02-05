Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemin ana maddesi tabii ki ara transfer dönemiydi. Çok konuşulan İrfan Can Kahveci transferinin detayanı açıklayan Başkan, "İlk teklifimiz 4 milyon Euro artı ertesi satıştan kârın yüzde 50'si. Son teklifimiz 5.5 milyon Euro, Linnes'in maaaşını 600 bin Euro biz ödeyeceğiz, yüzde 20 pay, artı şampiyon olursak 1 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsak 1 milyon Euro daha. Net bu. Ali Bey maça gelecekti, Başakşehir'e gitmiş. Forma da almış İrfan'ın formasını sağolsun. 'Uçurum var teklifler arasında' dedi Göksel Bey. 'Sen beni takdir edersin, Fenerbahçe 10 milyon Euro verdi' dedi. Sonra 7 milyon Euro dediler. Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsak 1, çıkarsak 1 demişler. Yüzde 30 pay. Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci'yi vermişler. 'Sen kendini benim yerime koy, hangisini yaparsın' dedi Göksel. 2 dakika konuştum. Tamam Gökselciğim, hayırlısı olsun dedim. Çocuk ne diyor dedim. 'Onu halledeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

'Mesut'un heykelini dikerim!'

Fenerbahçe'nin İrfan Can için 10 milyon Euro ödeyip, 7 milyon Euro açıkladığını iddia eden Mustafa Cengiz, "Hiçbir transferi açıklamıyorlar. Biz Erencan'ı 4.2 milyon TL açıkladık. Dürüstlük, şeffaflık eleştiriliyor. 7 milyon dedi rakibimiz, fark ödemeyi 11 milyon Euro'dan sonra yaptı. Toplama çıkarma yapın. İlkokul 2! Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor" diye konuştu. Mesut Özil transferini de yorumlayan Mustafa Cengiz, "Millet alıyor. Adam 18 milyon Euro alıyor ama 3 milyona tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye bir stadın önüne dikerim" dedi.

'Mensah transferine girmedik'

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Mensah'ı istediği dönemde futbolcunun kendilerine teklif edildiğini belirten Cengiz, "Biz mesela Mensah transferine girmedik. Ancak, ihale bize kaldı. Teklif bile vermedik. Menacerleri araya girdi. Sevgili Çebi'ye anlattım, çok ayıp işler yapıldı diye. Eğer Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz dedim" açıklamasını yaptı.

'Biz Mostafa'dan debbabelik istiyoruz'

Mohamed transferini de anlatan Cengiz, "Çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. Fotoğraf çektirme şansım bile olmadı 3 transferimle. Mostafa'nın lakabı Debbabe, Arapça tank demek, buldozer demek. Biz Mostafa'dan debbabelik istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz" dedi.

Cengiz'den inciler...

Erencan için siz 100 bin Euro eden oyuncuyu 4 milyona nasıl yolladınız diyorlar. Siz 'Transfermarkt' mı oldunuz?

Hangi kulübün ne kadar limiti vardı, ne kadar aştılar dedim. Ben bunu görüyorum, iki kat artırıyorum. TFF açıklasın.

Galatasaray'ın geleceğini karartmak, bana böyle bir şey nasip olmasın. Ahmet Kaya gibi kafama sıkar giderim.

Cesar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var. Veni vidi vici! İnşallah biz de gideriz, Kadıköy’de "Geldik gördük yendik" deriz.

Hocam "Millete scoutluk yapmaktan sıkıldım" dedi. Biz kime talipsek istiyorlar, scout beslemiyorlar, maaş vermiyorlar.