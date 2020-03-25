Mustafa Cengiz: Maçlar ertelensin diye yalvardık!

Mustafa Cengiz, Corona virüs salgınıyla ilgili konuşuyor. Canlı aktarıyoruz...

Mustafa Cengiz:

Öncelikle kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma hem teşekkür hem tebrik ediyorum.Abdürrahim beyin oğlu Hikmet Albayrak'ın da testi pozitif çıktı. Onu hep unutuyoruz. Ona da çok geçmiş olsun. Yusuf (Günay) beyin de sonuçları gelecek. Hepsinin sonuçlarının negatif geleceğini umut ediyoruz.

Hocamızın durumu çok iyi. Karşılıklı espriler yapıyoruz.

Bana gelince, bende hiçbir şey yok. Öksürük yok, ateş yok. Arada öksürürsem de yanlış anlaşılmasın. Hiçbir belirti yok açıkçası. Sonuçları da hala bekliyoruz.

Doktorlarımızın söylediğine göre, yüzde 80 oranında yakalanacağız bu hastalığa... Sonra da geçecek. Ya ayakta ya tedavi olarak... Devlet Ulusal Kurutuluş Savaşı gibi acil durumda... İlgili bakanlıkların tüm talimatlarına uymamız gerekir.

Bu salgından kaçış pek yok gibi... Önemli olan tüm yönergelere titizlikle uyarak bunu atlamaktır. Kadınları ve çocukları korumalıyız. Yaşlıları da unutmamalıyız tabii ki.

"Adeta yalvardık"

Biz uyarılarımızı çok yaptık, adeta yalvardık. Bazı algı yapıcılar, biz sanki maçın seyircili oynanmasını istemişiz gibi aktarılıyor. Kronoloji belirtilmiyor. Biz bir kere devletimizin yanındayız. Onlar ne karar verirse kabul ederiz.

"Devlet önce seyircili oynama kararı verdi"

İlk başta TFF başkanı Nihat Özdemir maçın seyircili oynanacağını söylemişti. Biz de 'Devlet seyircili oynatacak, biz önlemlerimizi aldık. Provokasyonlara gelmeyin. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara inanmayın' dedik.

"Fatih hoca ikna etti ve biz maça çıktık"

Sonra ise 12 Mart perşembe günü, devletimiz seyircisiz oynatma kararı aldı. Biz şaşırdık. Hemen o akşam devletle irtibata geçtik. Bizim bilmediğimiz şeyler olduğunu gördük. Biz de seyircisiz yerine ettleme istememizin sebebi puan ve puanlar mı? Asla... Bizim zaten kalan 8 maçımızın 5'i deplasmanda... Ama biz iç saha avantajımızı kullanmak istemedik. Futbolcularımız huzursuzdu. Fatih hoca ikna etti herkesi ve biz maça çıktık.

Fakat maalesef TFF başkanı müthiş bir inatla, ligi seyircisiz devam ettirmek istediler. Bizden başka da kimse bunu söylemedi. Bu süreç içinde çok rahatsız olduk. Anlatmak istediğimiz şeyleri anlatamadık. Ben en son Nihat (Özdemir) beyi aradım. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle ertelemek istedik. 'Biz stadımızı dezenfekte ettik' dediğimizde zaten seyircili oynama kararı vardı. Nihat beyi aradığımda 'Ben Kulüpler Birliği'nden ıslak imza isterim' dedi. Ben de Mehmet Sepil'i aradım ama Sepil 4 kulübün oynamak istediğini belirtti.

Sağ olsun devletimiz, sağ olsun Cumhurbaşkanımız, var olsun bakanımız, ilgili federasyon maçları için erteleme kararını yüzlerine okudu.

"Kimsenin burnunun kanamasını istemem"

Ama sonra ne oldu? Ben hala da sonucumu bilmiyorum. Ölüm de nereden gelirse gelsin... Kimsenin burnunun kanamasını da istemem. Sanki bu virüs Wuhan'da değil de Türk Telekom Stadı'nda yaratıldı gibi konuşuyor herkes.

Bir teknik direktörün hastaneye yattığını, onların evlatlarının durumunu hayal edebiliyor musunuz? Bu kin ve nefret niye? Lütfen insanların tuzağına düşmeyin. Keşke Abdurrahim, Fatih hoca, aynı şekilde Göksel başkan ve eşi rahatsızlanmasaydı da biz de puan alamasaydık. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildi.

"Futbolcular huzursuzdu"

Basketbolcu arkadaşlar sahaya çıkmıyordu. Ben çıktım parkede oturdum. Futbolcuların arasında müthiş bir rahatsızlık oldu. Zaten birbirleri arasında yıldırım gibi haberleşiyorlar. Hepsinin ailesi var. Onları düşündüler. Çok huzursuzdular.

"Bahsettiğim 4 kulübün içerisinde Fenerbahçe yok"

Yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe erteleme istedi. Maçların oynanmasını isteyen 4 kulüp arasında Fenerbahçe yok. Onların da affına sığınarak bunu söylüyorum. 4 kulübü ben açıklayamam ama isterse başkan (Nihat Özdemir) açıklar.