Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray eski başkanı vefat etti

2018-2021 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı'nı yapan ve döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayan Mustafa Cengiz'den kötü haber geldi... Sarı-Kırmızılı camianın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz 71 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cengiz hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Mevcut Galatasaray Başkanı Burak Elmas 19 Haziran 2021'de söz konusu göreve Mustafa Cengiz'in ardından gelmişti.

FANATİK olarak Mustafa Başkan'a Allah'tan rahmet, Cengiz ailesine de sabır diliyoruz.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.





Mustafa Cengiz kimdir?

Cengiz, Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde 25 Aralık 1949 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül sonrası Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyordu. Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.