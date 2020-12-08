Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri yanında gerçekleşen açılışta konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray Türkiye’nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece’de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak" dedi.



