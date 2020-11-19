Mustafa Cengiz kaynak arıyor

Sezon devam ederken, sporcuları seçim gündemiyle zor durumda bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kaynak arayışında... Her ne kadar 26 Aralık erken seçim için işaret edilse de henüz gerekli izinler çıkmadığı için kongrenin yapılıp yapılmayacağı net değil. Mahkemeden idari ibrasızlık kararını kaldırtan Cengiz'in, seçim olması durumunda adaylığının önünde bir engel de yok. Ancak Başkan'ın buna rağmen adaylığını koyup koymayacağı konusunda da kesin bir tavrı yok. İşte tüm bu belirsizliklerin ışığında, kurmaylarıyla bir toplantı yapan Cengiz, alacakların ödenmesi noktasında çok hassas olunmasını istedi.

UEFA'ya rapor verecekler

Her ne kadar Kasım ayı için personel ve sporcu maaşları hesaplara yatırılsa da ödemesi tam yapılamayan birçok isim olduğu öğrenildi. Yöneticilerin kişisel kefalet kullanarak kasa kolaylığı sağlaması ve bu alacakların da en kısa sürede ortadan kaldırılması hedefleniyor. Özellikle Aralık sonunda UEFA'ya verilecek borçsuzluk raporu için, hem Kasım hem de bir sonraki ayın ödemelerinin sorunsuz tamamlanması gerekiyor.