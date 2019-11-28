Mustafa Cengiz: Hepsinden fazla kazandık

*Foto muhabirimiz Murat Akbaş, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 17. Geleneksel fotoğraf yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-kırmızılı kulübün Avrupa’daki performansının eleştirilmesi üzerine, “Bizim Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasarayız” ifadelerini kullandı. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen ‘Sarıkırmızı kareler’ ödül töreninde konuşan Cengiz, “Galatasaray şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Hedeflerimizden en ufak bir sapma yok. Altın, yere düşmekle değerini yitirmek” açıklamasını yaptı.

‘Beraberliğe oynamayız’

Başkan pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı için ise şunları söyledi: Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik, ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz. Her zaman onurlu galibiyet için oynar. Oyuncularımız Trabzonspor maçında da inşallah gelinden geleni yapacak ve Galatasaray’ın şanlı adını devam ettirecekler.