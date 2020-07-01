Mustafa Cengiz: Gereken anında yapılıyor

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, özellikle son dönemde yönetime yapılan eleştirileri haksız bulduğunu belirterek, “Ben rahatsız olduğum için bana pek takılmıyorlar; ama ikinci başkanıma ve yardımcılarıma çok haksız saldırılar görüyorum. Yok hakeme bir şey demedin, Ali’ye Veli’ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor” dedi.