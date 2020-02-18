Mustafa Cengiz Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakamler...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi 1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde konuştu. Derbide Kadıköy'de olacağını ifade eden Cengiz, "Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım." dedi.

'Mevcut hakemlere de hakaret, onların adil olma duygularına da hakaret'

Hakemlerden adil bir performans beklediklerini belirten Cengiz, "Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, kendi lehine haksızlık, rakip lehine yanlış vererek önündeki maçı kurtarmaya çalışmak, genel anlamda söylüyorum, oynanacak maç hakkında değil, çok yanlış bir şey. Mevcut hakemlere de hakaret, onların adil olma duygularına da hakaret. Bunu lütfen yapmayalım, gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar, adalet dağıtmayıp adil olsunlar. Gördüğünü çalması bizim aleyhimize de olsa çok önemli. Hakemlerden bunu diliyorum." diye konuştu.

'Biz onlara 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık...'

Dostluk içinde bir derbi dileyen Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Adana... Hepsi bizim değerli rakibimiz, asla düşmanımız değil. Dostluk içinde olmalı. Biz onlara 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık, yine olabilir fakat yeter ki dostluk, huzur ve güven bozulmasın. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar belli. Yöneticiler olarak bunu bozacak açıklamalardan lütfen kaçınalım.'' ifadelerini kullandı.

Seri'nin Malatyaspor maçındaki pozisyonuyla ilgili de konuşan Cengiz, "Yeni Malatyaspor maçında alttan gösterilen pozisyonda oyuncumuzun eline çarpıyor gibi gösterildi. Üstten gösterilen pozisyonda bize göre dize çarpıyor." ifadelerini kullandı.