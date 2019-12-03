1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna katılan Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar:

"Bir sarkazm deniyor, ince gönderme, alegori yaptık resmi sitedeki paylaşımla. Trabzonspor'a teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Tribünler dostluk içindeydi, bir futbol şehri Trabzon. O şiddetli yağış altında iki takım çok iyi performans gösterdi. 1-2 şey oldu sadece."

"Ömer kardeşimiz iyi performans gösteriyordu, haklı da haksız da olsa, kartın rengi ne olursa olsun o reaksiyonu göstermemesi gerekirdi. Her türlü kartı verebilir, hakem özgür, biz bir şey demeyiz. Ancak karşı takımın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşları temkinli yaklaşıyorlar, elini bile sıkmaya korkuyorlar artık."

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'Görsel çok şeyi ifade ediyor'

"Arkadaşlarımın hazırladığı o görsel birçok şeyi ifade ediyor. Ben teknik açıdan bir şeyler demek istiyorum. Sadece konuşmakla olmakla olsa Çiçero, Sezar olurduk. Sadece haklı gözükmenizle yorum yaparsanız karşının da argümanları olur, orayı da düşünmelisiniz."

"Sürekli bunları dile getirmek, o verdiğimiz mücadelenin anlamını yitirir. Ben TFF'ye ligdeki 18 takım için sesleniyorum, VAR sistemi için konuşuyorum. Yayıncı kuruluş 20 kameradan aldığı görüntüleri ham şekilde olduğu gibi VAR odasına gönderiyor. Orada bu görüntüler VAR hakemlerine gelmiyor, teknik ekibe geliyor. Bu ekip bakıp inceliyor, sonra ilgili görüntüyü monitöre, kameraya veriyor. Hakem şüpheleniyorsa bakıyor. Ben kasıt aramıyorum, iyi niyet, dürüstlük esastır, kötü niyetle zaten baş edemezsiniz."

"Pozisyonda(Marcao-Sörloth) biz de neden boş bıraktı diye baktık, hiçbirimiz anlamadık. VAR bunun görülebilmesi için var. Orada teknik ekibin, VAR ekibinin önüne sunması lazımdı o Trabzon kalesine doğru olan bakışı. Bunu göstermediler. 1 saat sonra fark ettik. Ben şöyle empati yapıyorum, yayıncı kuruluş kötü niyetli olsa o görüntüyü vermeyebilirdi derim. Onları eleştirmek gerekirse, 2 yıldır bu görüntüleri taşerona veriyorlar, eskiden kendi kameramanları ve kameraları vardı. Şimdi ihaleyle bir kuruluşa vermiş."

"Duran toplarda, hızlı hareket edişlerde frame rate'i çok hızlı kameralar gerek. Saniyede en az 120 karelik kameralar gerekli ki herhangi bir pozisyonda topa vurulan an görünsün. Ben TFF'deki teknik elemanın artırılmasını istiyorum. Maçtan 1 saat sonra gelen görüntüler hiçbir işe yaramaz. Golü yiyeni de atanı da mutlu etmez bu. Biz doğru, dürüst, adil bir yarışta şampiyon olmak isteriz. Lehimize ve aleyhimize değil."

Falcao açıklaması

"Falcao inşallah tamamen atlatacak. Kendini tamamen vermek, en az 2 yıl Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmek istiyor. Allah başka sakatlık vermesin diyorum. Taraftarımızın üstümüzde kurduğu inanılmaz baskıyı alacak. Falcao 6-8 saat boyuna 40 bin kişinin gece vakti kendisini bekleyişini, onların tutkusunu gördü. Buna layık olacak. Türkiye'de futbol böyle bir tutku. Galatasaray da bunun yansımalarından biri. Falcao elinden geleni yapacak, buna inanıyorum."

"Hocama uçakta söyledim, söylemini değiştir dedim, 7 de kapanır 17 de diye söyle hocam dedim."

Arda Turan sorusuna yanıt

"Arda ile ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum, ocak ayını bekliyoruz, mevlam neylerse güzel eyler."