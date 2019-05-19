Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a çıkartarak 2018-2019 sezonu şampiyon tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip ligin bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun kazandıran maçın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Ligde mücadele eden 17 rakibimize saygılarımı iletiyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi çok güzel temsil edip gururlandırırlar. Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı en yükseklere taşırız."

"Öncelikle Fatih Terim'e, teknik ekibe, futbolculara, sahada ayağını bırakanlar oldu, hepsini tebrik ediyorum. Büyük mücadele verdiler. Bugün taraftarımızın gücünü tüm dünya gördü."

"Yenilgiden geri dönüş yapmamız, tüm camiayı kenetliyor. Eskiden 3 korner bir penaltıydı, şimdi 3 gol bir penaltı."

"Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum."