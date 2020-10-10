Mustafa Cengiz: Bir an önce seçime gitmek istiyorum

İşte Cengiz’in açıklamaları;

“Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var.”

‘Locaları ve tribünlerin açılmasını istedik’

“Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Abdurrahim ve Yusuf Bey'e saldırı var. Bana çatmıyorlar, 'Bu yakında ölecek' diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım. Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz. Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Bu dünyaya bir ilan. Yüzde 30 taraftar alsak, 15 bin kişi eder. Locaları ve tribünlerin açılmasını istedik. Bu olacaktı ama Bilim Kurulu'ndan bazı hocalar reddetmiş. Şu anda da risk var, bizim hanım izliyorsa akşama beni duman edecek. Evde torun var.”

‘Bir kişi hasta olsa…’

“Niye kaçayım Genel Kurul’dan? Ben Genel Kurul’da da konuşurum. Onların hafızalarını tazelerim. Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum. Üyeler, ‘Genel Kurul yapın’ diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor. Burada bir kişi hasta olsa onun sorumluluğunu alamam.”