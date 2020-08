Mustafa Cengiz: Ben neden limitlerden rahatsız olayım?

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı yeni transferlerini basına tanıttı. Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar."

"40 kere söyledim, biz Galatasaray olarak, bizi isteyen oyuncuyla birlikte oluruz. Biz teknik ekibimizle birlikte, scoutlarla birlikte en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz."

"Biz Galatasaray olarak 40 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa, biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli."









'Neden limitlerden rahatsız olayım?'

"Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Ben çıtayı yükselteyim, kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Fakat, orada bir kural var, kırmızı yeşil ışık var, kilometre tahditi var."

"Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Benim rakibim ne kadar güçlüyse, ben o kadar güçlüyüm. Ama bir kural var. Ben buna uyarım, uymazsam anarşi ve kaos olur. Orada devlet yoktur. Ben kurallara uyarım."

"Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur? Başkanıyla ne işim olur? Aksine sempatim de var kendisine."

'Ali Bey'e de büyük sempatim var'

"Hastane yapmışlar, biz de orda bedava tedavi görmüşüz. İsterdim ki çıkıp buna dair bir şeyler söylensin. Biz gerekirse kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz."

'Cumhurbaşkanı ile 1 saate yakın görüştüm'

"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. 1 saat görüştük evet. Ben 68 kuşağıyım. Çok siyasi ile görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim. Sadece futbola değil, her şeye her branşa hakim."

"Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum."

"Efendim yok gitti Cumhurbaşkanı’na biat etti. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Bunlar yakışmıyor. Neden biz bir taşı alıp bir yerden bir yere götürene zamanında teşekkür etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görüşmemizin de özeti budur."