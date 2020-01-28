Mustafa Cengiz: 2 yılda 25 saat mutlu olamadım

Bu tip anlaşmaların, futbola büyük katkı sağladığına vurgu yapan Cengiz, “Bizim son iki yılda elde ettiğimiz başarılarımızda en büyük etken sponsor ve taraftar desteği. Biz oradan aldığımız güçle gideceğiz. Ben iki yılda 25 saat mutlu olduğumu hatırlamıyorum, şampiyonluk dahil. Hep 10-12 saat. Mutlaka önemli ve çözümlememiz gereken bir mesele çıkmıştır. Allah da insana meseleyi eksik etmesin, çözülebilecek meseleler versin” ifadelerini kullandı.

‘Her menüden 1.6 TL gelecek’

Bu anlaşmayla çok ciddi bir kaynak oluşturacaklarını belirten Cengiz, şöyle devam etti: “Rakip iki kulübümüz imzaladığında taraftarımız bazı tepkilerini bizlere ilettiler. Taraftar başka gıdaya gideceğiz dediler. Oysa biz görüşüyorduk. Ben taraftarlarımıza derim ki lütfen kafanızdaki bariyerleri kaldırın. Lütfen Usta Dönerci’ye gidin, Burger King, Sbarro yiyin, Arbys, Popeyes yiyin. Bizim çocuklar da Fastfood’a kaçıyordu. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah hayallerimize kavuşuruz. Anlaşma 5 yıllık sağlıklı bir anlaşma. Galatasaray her menüden 1.6 TL gelir alacak.”

‘Elazığ ve Malatya’ya yardım’

“Biz Galatasaray olarak Elazığ ve Malatya depreminde zarar gören halkımıza da bir destek kampanyası başlattık. Bunu halka açık bir şirket olmamız sebebiyle en uygun yasal desteğin GS Store’larda maddi destek ve yiyecek yardımı ile olduğunu gördük. Dün sabah 10.00’da başladı kampanya. Türkiye’de bütün GS Store’larda destek kabul edilecek.”

Hedefte 2.5 milyon TL var

Fastfood zinciri TAB Gıda’ya bağlı markalardan alınacak Galatasaray menüleri doğrultusunda Sarı- Kırmızılılar yıllık 2.5 milyon TL gelir hedefliyor. Başkan Mustafa Cengiz, “Günlük 300 milyon adet ciroları var. 18 yaş altında Galatasaraylı kitle yüzde 60’a yakın. 50 yaş altı yüzde 40-50. 300 milyonun yüzde 40’ını alsak 120 milyon. Yüzde 10’unun girdiğini sayarsanız 12 milyon gibi bir rakam yapıyor. Bizim reel hedefimiz ise yıllık 2.5 milyon TL” dedi.

Fenerbahçe’ye tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ertelenmesine yönelik olarak Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamayla ilgili gelen bir soru üzerine, “Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu görüyor, biz de yaşananları ibretle izliyoruz” cevabını verdi.