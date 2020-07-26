Mustafa Aztopal: Organize bir şekilde, belirli bütçeyle çalışıyoruz

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Vukan Savicevic’e yüksek bonservis bedeli ödendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Samsunspor’un bütçesini çok iyi yapan bir kulüp olduğuna işaret eden Aztopal, "Çok planlı ve organize bir şekilde, belirli bütçeyle çalışıyoruz. Bu bütçe dışında hiçbir işimizi yürütmüyoruz. Dolayısıyla buradaki yüksek rakamların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Önemli olan oyuncunun değerini sahaya yansıtıp, bize vereceği katkıdır. Biz de ona sonuna kadar inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Aztopal, şu değerlendirmede bulundu:

"Hocamızın belirlediği sol bek, defans, kanat forvet ve forvet bölgelerinde 7 veya 8 oyuncuyu takıma katacağız. Bunun için çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Scout ekibimiz, hocamız, kulüp başkanımız neredeyse 7 gün 24 saat istişare halindeyiz. Samsunspor’u hedefe taşıyacak kadroyu kurmak adına bu transferleri gerçekleştireceğiz. Transferlerin Bolu’da yapacağımız ikinci kampa yetişmesi hedefimiz. Fakat değişik bir dönemdeyiz. Yeni tip koronavirüs sonrası ligler çok uzun sürdü. Türkiye’de ve Avrupa’da halen devam ediyor. O yüzden piyasa bizim bildiğimiz ve alışık olduğumuz piyasa değil. Elbette ne kadar hızlı ve erken doğru transferler yaparsak, yeni oyuncularımızın takıma uyumu da o kadar erken tamamlanmış olur. Amacımız en uygun zamanda, en uygun bütçeyle Samsunspor’u hedefe taşıyacak kadroyu kurmak."