TFF 1. Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor’u 2-0 yenen Balıkesirspor’un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." dedi. Göksu, maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları iyi mücadele ettikleri için kutladığını dile getirdi.

Rakip takımın da oyunu çirkinleştirmeden oynadığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum."