Mustafa Ati Göksu: Maçın hakkı beraberlikti

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, genç bir ekip oldukların ve iyi mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın normal neticesinin beraberlik olduğunu ama 90 artıda gol yeyince üzüldüklerini bildiren Göksu, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Milli maç dolayısıyla bir ara var. Daha çok çalışıp, mücadele verip bu kaybettiğimiz puanı önümüzdeki maçlarda telafi etme yoluna gideceğiz." diye konuştu.