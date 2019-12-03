Mustafa Ati Göksu: Hakem oyunu çirkinleştirdi

TFF 1. Lig’in 13. haftasında evinde Hatayspor’a yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor’in teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi." dedi. Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının 90 dakika oyunu hiç bırakmadığını söyledi.

Oyuncuların gol yedikten sonra da kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Bugün bir hakem faktörü vardı, hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi. Golü yediğimiz zaman top taca çıkmıştı, bizim oyuncumuza beklemesi yönünde ikaz etti, o esnada bizim takım beklerken rakip oyuncular tacı kullandı ve golü attı. Olmayacak bir hareket ve olmayacak bir gol. Golden sonra kaleciyi kaç defa ikaz etti, bir tane kart verse oyun bu kadar durmazdı. Vermedi, vermedi hep uzaklaştı. Hakem oyunun gidişatını tam terse çevirdi, hakemler hakkında konuşacak çok şey var ama konuşursak hemen ceza geliyor. Ceza kolay bir olay ama bundan sonra futbolcu kardeşlerim bu mücadeleyi yaptıkları müddetçe fikstürde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız, haftaya puan ve puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz."