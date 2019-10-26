Mustafa Ati Göksu: Bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız

Balıkesirspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, 3-0 galip geldikleri Adanaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede taraftarların desteği sürdükçe kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

26 Ekim 2019, Cumartesi 21:28
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Mustafa Ati Göksu: Bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız

 TFF 1. Lig’in 9. haftasında Adanaspor’u 3-0 yenen Balıkesirspor’un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftarlara teşekkür ederek, onların desteğiyle ligde üst sıralara çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göksu, Adanaspor maçının zor olcağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar, onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız." diye konuştu.

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