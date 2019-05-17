Mustafa Aksu: Önümüzdeki sezonu düşüneceğiz

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altay, Birevim Elazığspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Aksu, sezonun kapandığını ve kendileri için buruk geçtiğini belirtti.

Rakibini tebrik eden Aksu, "Önümüzdeki sezonu düşüneceğiz, bu maçta da genç ağırlıklı oyuncular ile sahaya çıktık. Bu gençler yeni sezon için mücadele edebilecek gençler. İlk yarıda takımlar birbirine denkti, bizim bulduğumuz pozisyonlar vardı gençler değerlendiremedi, ikinci yarıda ise oyundan düştük, rakibimiz pozisyonları değerlendirdi onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.