Mustafa Akgören: Parasını ödeyemedik, Galatasaray’a gitti

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Jesse Sekidika’nın Galatasaray’a transferinin perde arkasını açıkladı.

Akgören, “Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray’a giden Jesse haricinde... O da, ‘Paramı öderseniz gitmem’ dedi, biz ödeyemedik. 83 bin Euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar tartışılır ama o sözleşme imzalanmış. İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş, tutulmamış” ifadelerini kullandı.