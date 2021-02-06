TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Ara transfer döneminde Beşiktaş’a verdikleri Bilal Ceylan’dan gelen transfer ücretiyle FIFA’daki dosyalara yöneldiklerini ifade eden Akgören, “Bu transfer döneminde alt yapımızdan yetişen ve henüz daha 17 yaşında ve geleceğini çok parlak olarak gördüğümüz, bizimde büyük zevkle izlediğimiz Bilal Ceylan kardeşimizi Türkiye’nin önemli kulüplerinden Beşiktaş’a verdik. Bu transfer sürecini çok iyi şekilde yönettiğimizi en doğru şekilde hareket ettiğimize inanıyoruz. Bilal Ceylan’ı Beşiktaş’a 3 milyon 300 bin liraya transfer ettik. Bir sonraki transferden de yüzde 15 pay alma hakkımız var. Bilal Ceylan'ı 3 milyon 300 bin lira karşılığında Beşiktaş'a verdik. Eskişehirspor'un kanayan yarası FIFA dosyalarıdır. Şu an itibarıyla Eskişehirspor'un problemli olan 9 FIFA dosyası mevcut yönetim kurulu tarafından gündemden kaldırıldı. Toplamda 9 futbolcuya 1 milyon 638 bin 990 Euro ödeme yapıldı. Göreve geldiğimiz günden bu yana 14 ayda süreçte Eskişehirspor'un borcunun 28 milyon 500 liralık kısmını ödedik. Bu karanlık tünelin içinde çok ileride ışık belirmeye başladı. Biz bu karanlık tünelden çıkacağız. Destek verildiği takdirde Eskişehirspor'un bütün borçlarını ödeyeceğiz. Geçmişle helalleşip, Eskişehirspor'u temizleyeceğiz. Bütün herkesin gurur duyacağı, arkasından geleceği bir takımın temellerini atmayı planlıyoruz” dedi.

‘YAZ TRASNFER DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ’

Bu yıl ligde kalma umutlarını en aza indirdiklerini kaydeden Akgören, “Bu seneyi, sezon sonuna kadar elimizden geldiğince dosyaların kapatılmasına harcayacağız. Yaz transfer döneminde transferi açtırmak için elimizden geleni yapacağız. Mevcut kadromuza yapılacak transferlerle önümüzdeki sene bu yıl mücadele ettiğimiz lige hemen geri döneceğiz. Bu çalışmalara yönetim olarak şimdiden başladık” şeklinde konuştu.

HATIRA ORMANI VE DİJİTAL PARA PROJESİ

Başkan Mustafa Akgören, kulübe gelir sağlamak amacıyla hatıra ormanı ve dijital para projelerini hazırladıklarını söyledi. Hatıra ormanı projesinden 10 milyon lira gelir beklediklerini anlatan Akgören, “Buradan Eskişehirspor Kulübü'ne gelmesini beklediğimiz bağış, inanılmaz bir rakama ulaşacaktır. Hedef 1 milyon fidandır. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçip prensip anlaşmasını yaptık. Protokolü de onayladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla kampanyaya başlıyoruz. Fidan başı 20 lira olacak. 1 milyon fidana ulaşabilirsek gelecek 10 milyon lirayla FIFA dosyalarının yüzde 100'ünü çözeceğiz. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'dan gerekli izinleri de aldık. Dijital para teknolojisinden yararlanmak adına bir firmayla anlaşma sağladık. Önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor'un dijital parası ‘Esestoken’ önümüzdeki hafta gündeme gelip, hayata geçirilecek. Türkiye'de bizden önce 4 kulüp bunu hayata geçirdi. Ciddi bir gelir de elde ettiler. Bu dijital parayı hayata geçiren 5. kulüp olacağız” ifadelerini kullandı.

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)