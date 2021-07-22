Muslera'ya Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'dan destek
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Instagram hesabı üzerinden PSV Eindhoven maçında yediği hatalı gol sonrası duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mesaj paylaşmıştı. Muslera'nın bu paylaşımının altına ise Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius'tan destek geldi.
Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda oynanan PSV maçında ilk goldeki hatası sonrası büyük üzüntü yaşamıştı. Fernando Muslera'nın duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Instagram paylaşımına spor dünyasından birçok isim büyük destek verdi.
İlgili Haberler
Muslera'nın paylaşımının altında özellikle kaleci meslektaşlarından dikkat çekici bir destek vardı. Milli Takımımızın kalecileri Fenerbahçe 'den Altay Bayındır ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın paylaşımına destek verdiler.
Beşiktaş 'ın eski kalecisi Alman Loris Karius da Muslera'nın paylaşımının altında tecrübeli file bekçisine desteklerini iletti.