Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera, Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 3.kez dalya diyecek. Geride kalan dönemde 299 lig maçına çıkan Muslera, 1 kez gol sevinci yaşarken 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Muslera böylece lig tarihinde 300 maç barajını aşan 4. yabancı oyuncu olurken diğer isimlerin üçü de Türk vatandaşlığı almıştı. Muslera gelecek sezon da aynı istikrar ile devam ederse lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da eline geçirmiş olacak

Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncular

335 maç - Wederson Da Siva (Gökçek Vederson)

328 maç - Christiano Tita (Melih Gökçek Tita)

307 maç - Misko Mirkovic (Mert Meriç)

299 maç - Fernando Muslera (kaleci)* *:devam ediyor





Süper Lig'in bu sezon da en iyisi

Muslera uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptı. Görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yaşayan ve Galatasaray'ın yeniden lider olmasında büyük pay sahibi olan Muslera, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera bu dönemde kalesine gelen 30 isabeti şutun 27 tanesini çıkarmayı başardı

Maç:7

Yediği Gol:3

Yediği Gol Ort: 0,43

Kalesine Gelen İ. Şut:30

Kurtarış: 27

Kurtarış Oranı: %90







