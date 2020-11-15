Fernando Muslera'dan alkışlanacak hareket. Galatasaray forması giyen ancak uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı kaleci'den Harun Tekin paylaşımı geldi.
Muslera, yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin için paylaşımda bulundu.
Muslera, Harun Tekin'in fotoğrafına "Geçmiş olsun büyük adam" yazarak paylaşım yaptı.
Uzun yıllardır Türkiye'de Galatasaray forması giyen Muslera centilmence yaptığı bu paylaşımla futbolseverlerden büyük alkış aldı.