Galatasaray kalesini gole kapatıyor, rakiplerine geçit vermiyor... Sezonun ikinci yarısında Fatih Terim ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Cimbom son 8 lig maçını da kazanmayı başardı. Luyindama'nın sakatlığına rağmen savunma aksamadı. Kaleci Muslera her maç kendini aştı... G.Saray, az gol yeme istatistiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

SÜPER LİG'DE 24 MAÇTA 18 GOL YEDİ

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 116 takım arasında, maçların ilk yarılarında en az gol yiyen ekip Galatasaray oldu. G.Saray ilk yarılarda 3 gol yedi. 2. sırada kalesinde 5 gol gören R.Madrid var. Aslan 18 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

ÖRÜMCEK ADAM MUSLERA

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, G.Birliği maçında 90 tabir edilen yere giden sert şutu kurtararak kalitesini bir kez daha göstermişti.

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarısında 7 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 7 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.

Fernando Muslera, Süper Lig'de en iyi kurtarış yüzdesine sahip kaleci konumunda. Onu Uğurcan takip ediyor.

Kaynak: Takvim



