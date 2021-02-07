Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı! Geçirdiği ağır sakatlığın ardından eldivenlerine kavuşan Uruguaylı file bekçisi, kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe derbisindeki pek çok kırılma anında çok önemli kurtarışlar yapan Muslera, Galatasaray’ı ayakta tuttu. Özellikle 39. dakikada Samatta’nın yakın mesafeden vurduğu kafada inanılmaz bir refleks gösteren Aslan’ın kaptanı, Ozan Tufan’ın köşeye giden şutunu da müthiş çıkardı. Toplam 5 kurtarışla derbiyi tamamlayan Muslera, görev yaptığı son 5 lig karşılaşmasına bakıldığında ise inanılmaz bir performans gösterdi.

Çıkış onunla başladı

Söz konusu karşılaşmalarda kalesine gelen 22 şutun 20’sinde gole izin vermeyen Muslera, Galatasaray’ın yakaladığı müthiş seride en büyük pay sahibi oldu. Geçen sezonki tarihi derbide de kalesinde devleşen tecrübeli isim, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Arda Turan, Muslera’ya sarılıp ağladı.

‘Artık geri döndüm’

Maçın ardından duygularını paylaşan Muslera, galibiyeti ailesine ve özellikle de hayatını kaybeden annesine armağan etti. Galatasaray’ın kaptanı, “Anahtar kelime oynamaktı. Biz nerede olursak olalım bunu yapıyoruz. Hocamız da öyle istiyor. Geldik, oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Aslında ben, ameliyattan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başlamıştım. Artık tamamen geri döndüm. Bu süreçte çalışmayı hiç bırakmadım. Hocalarım ve arkadaşlarım da inanılmaz destek verdiler bana” dedi.



