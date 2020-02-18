Muslera kaleye duvar ördü! 10 maçı gol yemeden bitirdi..

Galatasaray son 6 haftada üst üste 6 galibiyet alırken Fernando Muslera adeta "şampiyonluk performansını" başlattı. 2014-15 sezonunda son 5 maçını gol yemeden bitirip adeta şampiyonluğu getiren Uruguaylı kaleci, bu sezonda son 6 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

Muslera bu sezon 10 maçı gol yemeden tamamladı

Muslera bu sezon Süper Lig'de 22 haftada 10 kez mücadeleyi gol yemeden (clean sheet) tamamlarken geçen sezonun tamamında 12 mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı. Muslera ilk geldiği sezon adeta rekor kırmıştı. 2011-12 sezonunda 34 haftalık dönemde 16 maçı, Süper Final Şampiyonluk Grubu dahil 19 maçı gol yemeden bitirmişti.

Sezon sezon Muslera'nın gol yemeden bitirdiği maçlar

2011-12 16 maç (Süper Final ile 19 maç)

2012-13 11 maç

2013-14 11 maç

2014-15 11 maç

2015-16 7 maç

2016-17 9 maç

2017-18 13 maç

2018-19 12 maç

2019-20 10 maç (devam ediyor..)





Bu sezon kurtarış oranı en yüksek kaleci

Süper Lig'de en az 10 maça çıkan kaleciler arasında Muslera, %80 kurtarış oranı ile ilk sırada yer aldı. Muslera, ceza sahası dışından şutlarda ise %97 başarı oranı yakaladı. Bu alanda ikinci sırada Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır geliyor.

Altay Bayındır 5 maçı gol yemeden bitirdi

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır bu sezon 5 maçı gol yemeden tamamlarken Beşiktaş kalecisi Loris Karius ise 7 maçı gol yemeden bitirdi. Göztepe'den Beto ve Yeni Malatyaspor'dan Farnolle 6 maçı gol yemeden bitirdi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



