Muslera 'istemiyorum dedi' ama Copa America kadrosunda...

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Copa America'nın oynanmaması için çağrıda bulunan futbolculara destek vermişti. Deneyimli kaleci, sağlık endişesi ve Kolombiya'da yaşananlar nedeniyle geçen sene de ertelenen turnuvanın oynanmamasını savunmuştu. Fakat Muslera bugün açıklanan Uruguay kadrosunda yer aldı.

Muslera son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Paraguay ve Venezuela karşısında görev yaptı ve kalesini gole kapattı.

Copa America bu yıl 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.